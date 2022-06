Non solo Skriniar, de Vrij piace al Chelsea. L’Inter riflette e valuta i sostituti

L’Inter potrebbe rivoluzionare la sua difesa. Oltre a Skriniar, braccato dal PSG, occhio anche a Stefan de Vrij. L’Inter non sta a guardare e intanto sta valutando le alternative

RIVOLUZIONE DIFESNIVA? − Il mercato in uscita dell’Inter vede nel reparto offensivo il suo maggior appeal. La situazione più importante è quella relativa a Milan Skriniar. Il centrale slovacco piace tanto al PSG che ha avanzato, secondo Sport Mediaset, una prima offerta all’Inter di 40 milioni di euro più dieci di bonus. Offerta rispedita direttamente al mittente dall’Inter. Nessuna contropartita e nessuno sconto, l’Inter se, dovrà vendere, lo farà per non meno di 70 milioni di euro. Da Londra, arrivano anche interessanti per de Vrij. Tuchel ne è un suo grande estimatore. Si valuta il possibile inserimento nell’affare Lukaku. Da ricordare che sia Skriniar che de Vrij andranno in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

ALTERNATIVE − L’Inter non vuole farsi trovare impreparata tant’è che ha già messo nel mirino gli eventuali sostituti di Skriniar e de Vrij. Si parla, infatti, di Nikola Milenkovic per cui la Fiorentina chiede 17 milioni di euro. Ausilio ha incontrato a Londra l’agente Ramadani per sondare il terreno. L’altro nome è ovviamente quello di Gleison Bremer per cui si potrebbe aprire anche un’asta.