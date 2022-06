Barzaghi: «Bellanova-Inter, atteso incontro. Dybala? Distanza da limare»

Giornata importante in sede all’Inter con i discorsi legati a Bellanova e Dybala. C’è attesa per l’incontro col Cagliari e i contatti telefonici con l’agente della Joya

GIORNATA NERAZZURRA − Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport, ha aggiornato sul mercato interista: «In programma c’è l’appuntamento col Cagliari per Bellanova, i contatti con l’agente di Dybala per potersi avvicinare. L’Inter che era partita da 5,5 all’anno, Dybala che chiedeva otto, si può arrivare a metà strada a sei milioni con l’aggiunta di qualche bonus. C’è Skriniar-PSG e le chiacchiere per Lukaku con la volontà forte del belga di ritornare e l’apertura del Chelsea a parlare con l’Inter. Sanchez andrà via probabilmente e un altro pure se ci sarà il doppio colpo».