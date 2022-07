Bremer-Inter, decisivo l’incontro di giorni fa: ora la ciliegina anti-beffa − Sky

Bremer all’Inter, a ore arriverà l’incontro finale per chiudere la trattativa. Fondamentale però il summit a 4 di alcuni giorni fa. C’è fretta per evitare la minaccia della Juventus

CHIUDERE − Luca Cilli, dagli studi di Sky Sport, si è concentrato sull’operazione Bremer: «Con la partenza di de Ligt, la Juventus incrocia l’Inter. È chiaro che avrà altre alternative ma guarderà l’incontro Inter-Torino per Bremer. L’Inter offre 35 milioni più bonus più Cesare Casadei. Tutto questo per poter arrivare per prima su Bremer perché adesso c’è la minaccia Juventus. Se dovesse esserci anche il minimo spiraglio, la Juventus potrebbe irrompere. L’Inter è in vantaggio su Bremer anche col giocatore che ha mezzo social ha mostrato il suo interesse per la Beneamata. Bremer la sua scelta l’ha fatta o meglio è attratto dalla possibilità di andare a giocare con l’Inter. I nerazzurri sono in vantaggio sull’MVP della stagione scorsa. Parte avanti rispetto al resto della concorrenza. L’incontro di qualche giorno fa tra Ausilio, Vagnati, Busardò e Moretti è stato propedeutico per andare a chiudere domani».