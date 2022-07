Dybala, sempre meno Inter nel suo futuro: Roma in pole su tutte − Sky

Dybala sembra allontanarsi concretamente dall’Inter. L’attaccante argentino è pressato fortemente dalla Roma che ha messo sul piatto una proposta ufficiale

PISTE CONCRETE − Secondo Luca Cilli di Sky Sport, Dybala ha solamente due proposte per il suo futuro. L’Inter non è tra queste. Il punto: «Dybala ha due proposte concrete: Napoli e Roma. La differenza è che la Roma si è mossa ufficialmente, oggi è avvenuto un incontro con Tiago Pinto. La Roma è pronta ad offrire 4/4,5 milioni di base fissa con bonus che porterebbero il suo ingaggio a 6 milioni di euro. Si attende risposta di Dybala e dei suoi agenti. La Roma si è mossa a prescindere dalla situazione Nicolò Zaniolo. Il Napoli lavora sui fianchi per la Joya ma non si è mossa ufficialmente».