Bisseck, tocca di nuovo a te! Inter-Udinese può dare altra fiducia

Bisseck dovrebbe scendere in campo dal 1′ in Inter-Udinese. Per il difensore tedesco una nuova occasione per acquisire fiducia in vista dei prossimi mesi

SCELTA – L’Inter capolista sfiderà domani sera sera l’Udinese. Inzaghi, visti i forfait di de Vrij e Dumfries, è pronto a ‘rivoluzionare’ la catena di destra della squadra che, contro i friulani, dovrebbe essere formata da Bisseck e Darmian. Per il difensore tedesco, oltre che essere l’esordio da titolare in Serie A, sarebbe la prima dal 1′ a San Siro. Un’occasione da non fallire in un match che nasconde diverse insidie: l’Udinese è una squadra che, dal ritorno di Cioffi, ha acquisito nuova fiducia. Bisseck, e la difesa nerazzurra, dovranno vedersela con Lucca, autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato e desideroso di fare bene in uno stadio come San Siro. Bisseck dovrà farsi trovare pronto.

OCCASIONE – L’emergenza in difesa in casa Inter sta per finire. Al netto dello stop di de Vrij, che ne avrà ancora per qualche settimana, è rientrato Bastoni e sta per rientrare Pavard. Ma questo non significa che calciatori come Bisseck non debbano sfruttare le occasioni che gli vengono concesse: il difensore tedesco ha mostrato un notevole potenziale quando è stato chiamato in causa: spetta a lui confermare quanto di buono ha fatto vedere in Champions League. La stagione è lunga e piena di insidie e ogni calciatore, da qui alla fine, conterà: Inzaghi dovrà cercare di tenere tutti ‘alla stessa’ pagina se vuole continuare a lottare su tutti i fronti.