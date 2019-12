Biraghi: “Inter un sogno, oggi un uomo diverso. Conte importantissimo”

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter e tornato questa stagione sotto la guida di Antonio Conte, nel corso di un’intervista rilasciata nel “Matchday Programme” pubblicato nel sito ufficiale nerazzurro, ha parlato della sua esperienza presente e passata all’Inter.

SQUADRA DEL CUORE – Cristiano Biraghi parla dell’Inter, sua squadra del cuore, dicendo di dover dare sempre di più il massimo: «L’Inter è stata la squadra che ho sempre tifato fin da bambino, i miei sogni sono sempre stati giocare all’Inter e in Nazionale. Ho fatto tutto il settore giovanile qui. Quando sono tornato qui sapevo di essere un uomo e un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo per me è un motivo d’orgoglio, una vittoria personale. Ovviamente so che non basta essere tornato, conta lasciare un segno nel tempo».

NUOVA AVVENTURA – Cristiano Biraghi parla del gruppo attuale, sotto la guida di Antonio Conte: «Questo è un bel gruppo, l’ho capito appena sono arrivato ma adesso ne ho la conferma e credo che potremmo fare qualcosa di importate. La mentalità vincente di Conte è importantissima per raggiungere i nostri obiettivi, questo concetto unito alla cultura del lavoro (perché tutto passa dal campo) è fondamentale».

Per leggere l’intervista completa e il “Matchday Programme” integralmente CLICCA QUI!