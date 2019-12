Rovazzi: “L’Inter è famiglia, a casa mia non si tifava altro! Zanetti un mito”

Fabio Rovazzi – Youtuber, cantante italiano e noto tifoso dell’Inter -, attraverso un’intervista rilasciata nel corso del “Matchday Programme” di oggi, ha parlato della sua passione per l’Inter.

GRAZIE AL PADRE – Fabio Rovazzi parla della sua passione per l’Inter e dell’idolo, Javier Zanetti: «Mio papà era malato di calcio, in casa mia non si potevano rifare altre squadre: era innamorato di Zanetti. Pupi è una persona pazzesca, un mito assoluto. Con Milano è amore da sempre, tutto è successo qui, a livello di opportunità e di vita».

INTER UNA FAMIGLIA – Rovazzi conclude parlando ancora della sua squadra del cuore e del perché indossa spesso la maglia nerazzurra, soprattutto in casa: «L’Inter per me è come una famiglia. Sui social sono spesso con la maglia nerazzurra? È perché in casa la indosso sempre e ci dormo anche, è tecnica, traspirante e comodissima!».

Per leggere l’intervista completa e il “Matchday Programme” integralmente CLICCA QUI!