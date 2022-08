Bellanova ancora non si è visto, chance in Lazio-Inter? Inzaghi ragiona

Bellanova non ha ancora giocato un minuto ufficiale all’Inter. Il laterale ex Cagliari ha bisogno di prendere il feeling col campo. In Lazio-Inter prima chance?

CRASH TEST − Inter chiamata tra pochi giorni al vero primo crash test della stagione, ovvero quello contro la Lazio. Dopo i primi due impegni con Lecce e Spezia, l’asticella si alza ulteriormente. All’Olimpico, se non è scontro diretto ci siamo quasi. Potrà essere anche la partita dei nuovi? Simone Inzaghi ha già fatto esordire quasi tutti i giocatori inediti: da Romelu Lukaku a Kristjan Asllani passando per Henrikh Mkhitaryan (già fuori per infortunio). Oltre ad André Onana, possibile chance durante l’infrasettimanale contro la Cremonese, manca ancora all’appello Raoul Bellanova. Il laterale ex Cagliari non ha ancora giocato neanche un minuto in Serie A con la maglia dell’Inter.

MINUTAGGIO − In Lazio-Inter, può esserci una chance per lui. Lo impone anche il faticoso calcio d’agosto. Denzel Dumfries, al momento, ha messo nelle gambe 113 minuti complessivi tra Lecce e Spezia. L’olandese sicuramente partirà dal primo minuto all’Olimpico ma come già successo per Brozovic non è da scartare la prima staffetta dell’anno col sostituto designato. È vero l’avversario non sarà lo stesso così come il punteggio (difficile da replicare all’Olimpico) ma Bellanova ha bisogno di giocare e di mettere minuti nelle gambe. Lazio-Inter sarebbe un test complicato ma anche importante per capirne già il livello.