Lautaro Martinez: «Grazie alla gente che ci supporta sempre. Forza Inter!»

Lautaro Martinez ha compiuto 25 anni. Il Toro ha voluto ringraziare i tifosi per i messaggi di amore nei suoi confronti. Il Toro già protagonista in questo avvio di campionato

GRAZIE AI TIFOSI − Lautaro Martinez oggi ha compiuto gli anni. Il Toro ha spento 25 candeline. Sul canale You Tube dell’Inter ha voluto ringraziare tutti i tifosi per l’amore nei suoi confronti. Infine, non puoi mai mancare un ‘Forza Inter’. Le sue parole: «Ringrazio tutti i tifosi e tutta la gente che è sempre dietro di noi. Ringrazio tutto lo staff e i compagni sono vicini, sempre forza Inter».