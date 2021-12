Barella: «Inzaghi ha portato più serenità! Consapevolezza dopo Madrid»

Barella ai microfoni di Sky Sport ha toccato vari argomenti, tra i quali la sua grande amicizia con Brozovic (vedi articolo). Il centrocampista nerazzurro torna sulla partita di Madrid, chiedendo scusa per l’espulsione e svela cosa ha portato Inzaghi nello spogliatoio dei Campioni d’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

INDIGESTA – Nicolò Barella non ha ancora digerito l’espulsione rimediata a Madrid: «Mi dispiace perché rivendendola pure è scena con non mi piace, è stata una reazione brutta a caldo. Penso che anche lui abbia sbagliato a spingermi sui cartellini, poteva evitare come potevo farlo io. Chiedo scusa a tutti anche perché ho lasciato la squadra in dieci in una partita importante, è questo che mi dispiace di più. Più del rosso e più di tutto».

CONSAPEVOLEZZA – Barella è convinto che la partita al Bernabeu, nonostante la sconfitta, non possa lasciare che sensazioni positive: «Lascia sicuramente consapevolezza perché comunque abbiamo fatto la partita, poi ci sono stati degli episodi. Io ho sbagliato un gol davanti alla porta. è stato respinto sulla linea un tiro di Ivan Perisic. Era una partita che poteva andare in diverse direzioni, stava a noi metterla in una determinata direzione però essersela giocata con il Real Madrid che è una grandissima squadra al Bernabeu ci lascia dentro qualcosa per il futuro».

QUALCOSA IN PIÙ – Barella svela inoltre cosa ha portato Simone Inzaghi nello spogliatoio dell’Inter Campione d’Italia: «Quello che è successo la scorsa stagione ci lascia tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto cucito sul petto e abbiamo imparato dai nostri errori. Inzaghi ci ha dato un qualcosa in più, magari più serenità. Probabilmente quello ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili, con tante soddisfazioni ma intensi».

MONDIALI – Barella conclude con una considerazione sull’Italia: «Siamo Campioni d’Europa, anche gli altri dovrebbero essere preoccupati, non solo noi. Magari abbiamo passato un periodo in cui sembrava la palla non volesse entrare, abbiamo avuto occasione per qualificarci direttamente. Vuol dire che dovevamo fare questo giro per andare in Qatar e ci proveremo in tutti i modi».