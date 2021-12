Barella: «Capitano? Handanovic, con merito! Io cerco di dare il massimo»

Barella, dopo aver chiesto ancora scusa per l’episodio di Madrid (vedi articolo), tocca l’argomento fascia di capitano e lo fa con grandissimo rispetto per Handanovic e per il club nerazzurro. Di seguito le sue parole ai microfoni di sportmediaset.it

RISPETTO – Nicolò Barella viene spesso indicato, soprattutto dopo il rinnovo di contratto, come il futuro capitano dell’Inter. Il centrocampista sardo, con grande umiltà e rispetto per Samir Handanovic, rimanda il discorso: «Giocare nell’Inter è sempre un orgoglio, il capitano è ora Samir e se lo merita. Io sono solo un ragazzo che cerca di dare il massimo».