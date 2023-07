Audero-Inter, quotazioni in rialzo! Agenti al lavoro: due fattori − Sky

Occhio alla pista Audero. Il suo nome è salito in alto nella lista dell’Inter come possibile nuovo portiere. Società già al lavoro con gli agenti

NOME IN RIALZO − Spunta il nome di Emil Audero per l’Inter. Viste le difficoltà per Trubin, il club si è messo al lavoro per il portiere della Sampdoria. L’aggiornamento dai colleghi di Sky Sport 24: «Audero? Quotazioni in rialzo, rimane una valida alternativa a Trubin. Conosce bene il campionato, ha fatto bene con la Sampdoria e non ha un prezzo elevato. L’Inter sta lavorando con gli agenti per capire prezzo e fattibilità, lo teniamo in lizza per il ruolo di portiere. Da capire se ci sarà nelle prossime ore un’eventualità offerta».