Samardzic: Inter, attenta alla concorrenza! Il progetto dell’Udinese – SM

Da tempo si parla di un forte interesse dell’Inter per Lazar Samardzic. SportMediaset però avvisa i nerazzurri della grande concorrenza e informa sul piano dell’Udinese.

TALENTO – L’Inter potrebbe puntare su Lazar Samardzic come rinforzo a centrocampo. I nerazzurri, però, devono fare attenzione alla concorrenza sul mercato. Come spiega SportMediaset, in un servizio andato in onda nell’edizione odierna, numerose squadre di Serie A hanno puntato gli occhi sul calciatore dell’Udinese. A fare gola ai club come Inter, Juventus, Napoli, Lazio e Milan, è il talento dimostrato dal centrocampista nonostante la giovanissima età. La volontà dell’Udinese è quella di ripetere quanto fatto con Destiny Udogie. Quest’ultimo, infatti, è stato venduto la scorsa estate al Tottenham ma è rimasto in Italia per un altro anno. Le pretendenti di Samardzic, però, non sembrano d’accordo con questo piano. Tutte vogliono subito il calciatore, soprattutto se gli obiettivi di mercato nel mirino dovessero sfumare.

Fonte: SportMediaset