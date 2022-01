Atalanta-Inter, Inzaghi non vuole rinunciare a Sanchez. Chi al suo fianco?

Atalanta-Inter è il big match della ventiduesima giornata di campionato. I nerazzurri sono a caccia del nono successo consecutivo. Inzaghi non può fare a meno dello scalpitante Sanchez ma bisogna capire chi sarà il suo partner

PARTNER − Alexis Sanchez scalpita e Inzaghi non riesce più a tenerlo in panchina. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, il cileno ha importantissime chance per giocare dal primo minuto in Atalanta-Inter. El Ñino è in una condizione fisica e mentale di grazia, con lo stesso Simone Inzaghi pronto a schierarlo da titolare nella delicata sfida del Gewiss Stadium. Aperta, dunque, la sfida a tre per fare da partner all’ex Manchester United. Dzeko e Lautaro Martinez si giocano una maglia dal 1′, parte dietro invece Joaquin Correa.