Rinnovo Brozovic entro fine mese. Perisic distante – Sky

L’Inter in questo mercato invernale non è tentata a fare colpi. Lo sguardo è più sul rinnovo di Marcelo Brozovic con Marco Demicheli che ha fatto il punto sul croato. Difficile invece il rinnovo di Ivan Perisic con l’altro calciatore croato che sembra sempre più distante da Milano.

DISTANTE – Come detto l’Inter non sembra intenzionata a fare colpi in questo mercato. L’unica priorità sembra essere il rinnovo di Brozovic. Quello per Perisic è difficile. Ecco le ultime da Demicheli a Sky Sport. «Brozovic? E’ la priorità dell’Inter, il suo rinnovo è quello più vicino ed entro fine mese arriverà. Brozovic è troppo importante e l’ingaggio che chiede va di pari passo con questo. Più lontano Perisic. Il croato ha chiesto 6 milioni a stagione, troppi per i nerazzurri. Ecco perché l’Inter cerca dei sostituti. Bansebaini, c’è stato un tentativo per Digne ma è andato all’Aston Villa. In quella zona di campo si sta muovendo l’Inter, vediamo».

Fonte: Sky Sport