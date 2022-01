Satriano via, Inter e Inzaghi con 4 punte fino a giugno?

L’Inter oggi ha accolto in sede in Viale della Liberazione Martin Satriano. Il calciatore ha rinnovato il suo contratto ma da domani diventerà un nuovo calciatore del Brest. Senza di lui i nerazzurri rimangono con 4 punte, si interverrà sul mercato?

IPOTESI – L’Inter come detto ha rinnovato Satriano oggi (vedi articolo). L’attaccante uruguaiano però è destinato a diventare un nuovo calciatore del Brest lasciando i nerazzurri in prestito. L’Inter dunque rimane con Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e Correa. Simone Inzaghi perde la quinta punta che è vero è stata utilizzata poco e niente ma che comunque era lì a disposizione. I problemi fisici hanno accompagnato Sanchez e Correa in questa prima parte di stagione ma senza Satriano ora questi 4 dovranno fare tutta la seconda parte fino alla fine. Non sembrano esserci nomi per rinforzare l’attacco in questo mercato invernale dunque Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le energie nei vari impegni.