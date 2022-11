Adriano: «Quei tre gol al Porto un ricordo bellissimo. Inter, puoi passare!»

L’Inter dai sorteggi di UEFA Champions League ha pescato il Porto agli ottavi di finale. Adriano, intervistato brevemente da Tuttosport, ha ricordato la tripletta segnata ai “dragoni” nella stagione nel 2005.

LA TRIPLETTA – Adriano nel 2005 con la maglia dell’Inter sfidò il Porto proprio agli ottavi di finale come in questo caso, e fu decisivo con una tripletta a San Siro (dopo il pareggio all’andata). L’ex attaccante brasiliano ha parlato così della sfida tra le due squadre oggi: «Un ricordo bellissimo, che emozione segnare quei tre gol. L’Inter può passare e fare bene in Champions League».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna