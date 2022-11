Scudetto dopo 5 sconfitte possibile, in Serie A è già successo: Inzaghi spera – CdS

Scudetto dopo cinque sconfitte? È possibile, anche perché in Serie A era già successo. Questa mattina il collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport parla della possibile rimonta dell’Inter in campionato. Simone Inzaghi spera, anche se un altro dato preoccupa il tecnico piacentino.

LA STATISTICA – Troppe cinque sconfitte per vincere lo scudetto in Serie A? Non è così. In passato è successo diverse volte, ma solo alla Juventus, soprattutto nel filotto dei nove scudetti vinti di fila. La prima volta è successo nel 1995, con ben sette sconfitte. Stesso numero in occasione dello scudetto 2019-2020. Cinque anche nel 2012-2013, 2015-2016 e 2016-2017. Un dato che però preoccupa Simone Inzaghi, è che mai nessuna di queste volta una squadra è riuscita a vincere lo scudetto perdendo cinque partite già dopo le prime tredici giornate.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno