Inter, andamento dei prestiti: Sensi infortunio grave, Esposito ‘umiliato’

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno si infortuna gravemente Stefano Sensi, mentre Sebastiano Esposito è sempre più ai margini in Belgio.

RIEPILOGO PRESTITI – Brutte notizie dai campi di mezza Europa che vedono protagonisti diversi giocatori di proprietà dell’Inter. La copertina del weekend se la prende ovviamente Stefano Sensi. Il centrocampista esce all’87’ di Monza-Verona per un bruttissimo infortunio alla caviglia (qui le sue condizioni). E sarà costretto a rimanere fuori a lungo, compromettendo la sua stagione. L’ex numero 12 nerazzurro va ad aggiungersi ad Andrei Radu (Cremonese) e Zinho Vanheusden (AZ), fermi ai box da diversi turni. In Serie A non c’è altro da segnalare, dato che in Empoli-Sassuolo (finita 1-0) non trovano il gol né Martin Satriano, né Andrea Pinamonti. Ancora meno succede in Serie B, dove solo Giovanni Fabbian parte titolare (in Reggina-Genoa), mentre gli prestiti dell’Inter trovano pochissimi minuti. E ancor peggio va a Sebastiano Esposito, che parte dalla panchina in Anversa-Anderlecht. L’attaccante entra in campo solo al 93′, con la partita che finisce nemmeno un minuto dopo.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Sassuolo 1-0: titolare, 90′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Monza-Verona 2-0: titolare, sostituito all’87’

ANDREI RADU (P) – Salernitana-Cremonese 2-2: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Bologna-Torino 2-1: titolare, sostituito al 66′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Sassuolo 1-0: titolare, sostituito al 78′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Cremonese 2-2: in panchina, subentra al 51′

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Auxerre 1-1: non convocato per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Feyenoord 0-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Feyenoord 0-2: titolare, sostituito all’80’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – RKC-AZ 3-1: non convocato per infortunio

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Perugia 1-0: in panchina, subentra al 55′

FRANCO CARBONI (D) – Südtirol-Cagliari 2-2: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Genoa 2-1: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Cagliari 2-2: in panchina, subentra al 75′

EDDIE SALCEDO (A) – Benevento-Bari 1-1: in panchina, subentra al 56′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anversa-Anderlecht 0-0: in panchina, subentra al 93′

DARIAN MALES (C) – Basilea-Sion 0-0: titolare, 90′ in campo