Porto “mangia” italiane: il 4-4-2 di Conceicao e l’eterno Pepe – CdS

Sergio Conceicao allena il Porto da ben sei stagioni vincendo tantissimo in patria e aggiudicandosi il titolo di “mangia italiane” nelle competizioni europee. Ecco i punti di forza della squadra secondo il Corriere dello Sport.

I PORTOGHESI – Sergio Conceicao ha ben due derby da giocare: il primo contro l’Inter con il quale ha giocato dal 2000 al 2003, il secondo è con Simone Inzaghi, con il quale ha giocato con la maglia della Lazio per ben due anni. Avversario da prendere con le pinze, al sesto anno sulla panchina del Porto, ha già vinto tre scudetti e altrettante Supercoppe, condite da 2 Coppe di Portogallo e un ottimo curriculum contro le italiane. La scorsa stagione, per esempio, ha fatto fuori la “sua” Lazio in Europa League, dopo aver riservato il medesimo trattamento alla Juventus e alla Roma. Un pareggio e una vittoria contro il Milan la scorsa stagione. Attualmente secondo in classifica in patria a -8 dal Benfica primo, la squadra si schiera in campo con un classico 4-4-2. Conceicao punta forte sulla coppia formata da Taremi ed Evanilson, mentre sulle fasce spiccano i nomi di Otavio e il jolly Pepé. Nelle retrovie, invece, da febbraio si rivedrà l’eterno Pepe.

Fonte: Corriere dello Spoet – Andrea De Pauli