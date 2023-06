Acerbi: «Inter, sarebbe un peccato non vincere! Haaland? Si ferma di squadra»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brazil. Il difensore dell’Inter si è focalizzato sull’imminente finale di Champions League contro il Manchester City

Queste le parole di Acerbi: «Come si ferma Haaland? È un grandissimo calciatore, un grandissimo bomber. Ha dimostrato di essere il miglior attaccante centrale insieme a Benzema. Si ferma con la squadra, siamo arrivati in finale non per il singolo ma perché tutta la squadra è coesa. Abbiamo fatto due finali e le abbiamo vinte, ci aspetta la terza. Anche loro le hanno vinte. Arrivare in finale come quest’anno è bello, ma non vincere sarebbe un peccato enorme. Quando fai grandissime partite, ci sono grandi delusioni o grande gioie, questo bisogna saperlo. Deve darci quella carica per vincere il trofeo. Finale perfetta? Non mi interessa, mi interessa alzare il trofeo con la squadra. Come si vince si vince. Ogni tanto pensi come possa essere alzare un trofeo, anche se dovessi perdere avresti emozioni contrastanti, ma se lo vinci è la cosa più bella del mondo»