Haaland: «Finale Champions League, un sogno. Con l’Inter serve il 100%»

Nel media day del Manchester City in vista della finale di UEFA Champions League contro l’Inter, ha parlato anche Erling Haaland. Il goleador norvegese ha sottolineato tutta la sua voglia di giocare questa partita.

SOGNO CHE SI AVVERA – Queste le parole di Erling Haaland in vista della finale tra Inter e Manchester City: «Sarà speciale. Ho sempre sognato di giocare una finale di Champions League e sarà un onore poterlo fare per davvero. Ma c’è anche del lavoro da fare. Abbiamo avuto una stagione incredibile e ora dobbiamo finirla nel migliore dei modi. Daremo tutto per vincere questa partita, lo so. Dobbiamo essere al 100% contro una buonissima Inter e non vediamo l’ora di scendere in campo».

Fonte: mancity.com