VIDEO – Vidal e Sanchez a segno in Cile-Colombia 2-2: ecco i gol

Arturo Vidal Cile-Colombia

Arturo Vidal e Alexis Sanchez hanno griffato il match di CONMEBOL Cile-Colombia, terminato col risultato di 2-2. Non sono bastate le reti dei due calciatori dell’Inter. A decretare il pareggio finale, ci ha pensato Radamel Falcao

FIRMA D’AUTORE – Doppio sigillo per Vidal e Sanchez in Cile–Colombia, che come Lautaro Martinez lasciano il segno nelle gare di CONMEBOL. L’ex centrocampista del Bayern Monaco trasforma il rigore del pareggio (38′) dopo la rete iniziale di Lerma per i colombiani. Tre minuti dopo, Sanchez sigla il 2-1 saltando addirittura il portiere avversario. Ma nel finale, al 92′, ci pensa Radamel Falcao a fissare il risultato sul definitivo 2-2. Di seguito gli highlights di Cile-Colombia dal canale YouTube ufficiale della CONMEBOL.