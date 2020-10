VIDEO – Lautaro Martinez, gol di rapina da Bolivia-Argentina. Poi assist

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez è stato il grande protagonista di Bolivia-Argentina. L’attaccante dell’Inter ha prima pareggiato a fine primo tempo, poi al 79′ ha servito a Correa l’assist del definitivo 1-2. Ecco il video con gli highlights della partita giocata questa notte a La Paz.

DECISIVO DUE VOLTE! – Lautaro Martinez ha permesso all’Argentina di vincere in casa della Bolivia dopo quindici anni. Sotto per un gol di Marcelo Moreno, la Seleccion ha sfruttato al meglio un errore difensivo dei padroni di casa, col Toro al posto giusto nel momento giusto per firmare l’1-1. Rete determinante, visto che si era in chiusura del primo tempo. L’attaccante dell’Inter, al 79′, ha poi servito a Joaquin Correa l’assist che il giocatore della Lazio ha trasformato nell’1-2, fondamentale per la nazionale di Lionel Scaloni. Il numero 10 nerazzurro, poco prima del gol partita, si era visto parare dal portiere boliviano Carlos Lampe un gran tiro a botta sicura. Per Lautaro Martinez e compagni il trionfo esterno permette di continuare a punteggio pieno nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, dopo il successo sull’Ecuador nella prima giornata della scorsa settimana. Di seguito il video con gli highlights di Bolivia-Argentina dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.