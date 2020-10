VIDEO – Cile-Colombia, intervento killer di James Rodriguez su Sanchez

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Inter-Fiorentina

James Rodriguez protagonista di un intervento a dir poco pericolo su Alexis Sanchez, durante il primo tempo della gara di CONMEBOL Cile-Colombia, terminata poi 2-2 (con gol dei due cileni dell’Inter). Ecco le immagini

FALLO KILLER – Al 45′ di Cile-Colombia, Alexis Sanchez se l’è vista davvero brutta. Dopo un dribbling in mezzo ad un paio di avversari, l’attaccante dell’Inter ha scaricato per Vidal, ma non è riuscito ad evitare l’intervento in ritardo (e a gamba tesa) di James Rodriguez. Per fortuna, l’episodio si è concluso senza guai peggiori, ma il direttore di gara ha punito James con un semplice cartellino giallo. Tra l’altro, proprio un anno fa di questi tempi, Sanchez patì l’infortunio alla caviglia (con la sua Nazionale) che lo costrinse a saltare praticamente tutto il girone d’andata. Ecco le immagini del bruttissimo intervento.