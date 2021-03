Vecino, niente sconti dall’Uruguay: lo convoca senza giocare con l’Inter!

Matias Vecino

Vecino entra nei convocati dell’Uruguay per le partite delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Questo nonostante il centrocampista in stagione abbia zero minuti con l’Inter. Partite contro Argentina (notte fra il 26 e 27 marzo, all’1 ora italiana) e Bolivia (notte fra il 30 e 31 marzo, a mezzanotte e 30). Di seguito la lista.

URUGUAY – I CONVOCATI PER LE PARTITE DI MARZO

Portieri: Martin Campana, Kevin Dawson, Rodrigo Munoz, Fernando Muslera, Sergio Rochet;

Difensori: Ronald Araujo, Martin Caceres, Sebastian Coates, Maximiliano Falcon, José Maria Giménez, Diego Godin, Damian Suarez, Matias Vina;

Centrocampisti: Mauro Arambarri, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Fernando Gorriaran, Nahitan Nandez, Agustin Oliveros, Federico Pereira, Gaston Pereiro, Franco Pizzichillo, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matias Vecino;

Attaccanti: Nicolas de la Cruz, Maxi Gomez, Darwin Nunez, Brian Rodriguez, Jonathan Rodriguez, Diego Rossi, Cristhian Stuani, Luis Suarez, Facundo Torres.