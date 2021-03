Legrottaglie: Â«Inter stra-favorita in Serie A! Un aspetto ha tolto pressioneÂ»

Legrottaglie: «Inter stra-favorita in Serie A! Un aspetto ha tolto pressione»

Nicola Legrottaglie

L’Inter ieri ha battuto il Parma non senza soffrire. Secondo Legrottaglie, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”, la squadra di Conte ha dimostrato di essere cinica oltre che favoritissima per lo scudetto. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore

FAVORITA – L’Inter ieri a Parma ha dimostrato di saper soffrire e vincere. Secondo Nicola Legrottaglie, anche in questo c’è stato un grande miglioramento: «L’Inter sa resistere, è più cinica e matura. Se guardiamo partite come quelle di Parma sono finite in pareggio o sconfitta a inizio campionato, quindi questo vuol dire che tutto il contesto, anche gli aspetti negativi come andare fuori dalla Champions League, ha rafforzato il gruppo dando loro l’unico obiettivo che è quello del campionato. Questo ha tolto responsabilità che forse prima pesavano su alcuni giocatori. Io vedo una squadra convinta, difficilmente altre squadre potranno impensierirla. Alexis Sanchez è ambizioso, ha voglia di stupire e competere, quella sana competizione che deve esserci in uno spogliatoio. In attacco l’Inter dimostra che chiunque giochi si adatta alle caratteristiche di Romelu Lukaku, perché il perno è lui. Sanchez si vede dai movimenti che è cambiato rispetto alle prime partite, era giusto aspettare un po’ di tempo. Vedo un’Inter stra-favorita sotto tutti i punti di vista».