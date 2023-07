Spagna-Svizzera u21, l’attaccante dell’Inter Males inizia dal 1′

Alle ore 21 inizierà il secondo quarto di finale della giornata degli Europei Under 21. Si scontreranno la Spagna e la Svizzera, dal primo minuto giocherà il giocatore dell’Inter Darian Males.

FIDUCIA – Darian Males ha assoluta fiducia dal ct della Svizzera Under 21. Il giocatore classe 2001 nerazzurro, quest’anno in prestito al Basilea, giocherà i quarti di finale da titolare contro la Spagna. Ci si gioca la qualificazione alle Olimpiadi, ma non solo per le due nazionali. Terza presenza consecutiva dal primo minuto per il gioiello dell’Inter, rimasto in panchina solamente alla prima giornata con la Norvegia, partita in cui è arrivata l’unica vittoria della Svizzera.