Spagna-Italia, Barella fra le certezze nelle prove di Mancini – SM

Barella provato a centrocampo nel modulo di Mancini per Spagna-Italia. Le ultime riportate da Sportmediaset sulla titolarità del giocatore dell’Inter per la semifinale di Nations League.

PROVE – Manca un giorno a Spagna-Italia, valida per la semifinale di Nations League. Da quanto emerso nelle ultime ore Alessandro Bastoni non partirà col gruppo azzurro per l’Olanda (vedi articolo). C’è un altro giocatore dell’Inter, però, che per Roberto Mancini rimane una certezza in vista della sfida di domani sera. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Nicolò Barella è stato provato a centrocampo, con Jorginho e Marco Verratti. Per il CT della Nazionale Italiana, invece, rimangono in dubbio alcuni ballottaggi, soprattutto in fase offensiva. Nicolò Zaniolo, comunque sembra in vantaggio su Giacomo Raspadori.

Fonte: Sportmediaset