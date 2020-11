Sanchez, maglia da titolare in Venezuela-Cile? Gli scenari

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Alexis Sanchez è entrato solo nel finale della partita contro il Perù, ma in Cile-Venezuela potrebbe andare diversamente

IDEA – Secondo quanto riportato da Encancha.cl tramite El Mercurio, il ct del Cile, Reginaldo Rueda, potrebbe schierare Alexis Sanchez dal 1′ in Venezuela-Cile. Questa potrebbe essere la sua intenzione per il match di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma martedì alle ore 22 italiane. Un’idea che, se si tramutasse in realtà, inevitabilmente preoccuperebbe l’Inter.

DECISIONE – Infatti l’attaccante è entrato solo nel finale nella precedente partita a causa di alcuni problemi fisici e, al termine di questa, è stato fotografato con del ghiaccio sulla gamba. Fondamentale per la decisione del commissario tecnico sarà il persistere o meno del fastidio sull’adduttore destro del giocatore.

FonteL Encancha.cl tramite El Mercurio