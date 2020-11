Milik, non solo Inter. In Serie A almeno...

Milik, non solo Inter. In Serie A almeno altri due club: la situazione

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik Napoli-Verona

Milik, attualmente fuori rosa dal Napoli dopo il mancato trasferimento alla Juventus prima e alla Roma subito dopo, potrebbe trovare una soluzione proprio in queste settimane in vista del mercato di gennaio. In Serie A l’Inter lo segue ma non è la sola.

LA SITUAZIONE – Milik, nuova sistemazione a gennaio? Dopo il mancato trasferimento nel corso dell’ultima sessione di mercato, il centravanti polacco è stato messo fuori rosa dal Napoli. A sei mesi dal contratto in scadenza, il calciatore potrebbe dunque provare di trasferirsi altrove già durante il mercato di gennaio. Antonio Conte chiede un nuovo giocatore offensivo, ed è per questo motivo che nelle ultime settimane il calciatore avrebbe strizzato l’occhio all’Inter, nonostante la presenza di Romelu Lukaku, inamovibile per il tecnico nerazzurro. In Serie A però l’Inter non è la sola. Esclusa la Juventus che ha poi optato per Alvaro Morata, in Italia ci sarebbero almeno altri due club forti sull’attaccante: Fiorentina e Roma.