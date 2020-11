Italia-Polonia, Barella titolare. De Vrij (contro la Bosnia) “tifa” per il pareggio

Italia-Polonia in programma oggi alle 20:45 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. La formazione di Roberto Mancini (ancora assente per Covid-19), si gioca il primato nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Barella sarà confermato a centrocampo. L’Olanda (con de Vrij titolare) nello stesso girone, spera nel pareggio.

LE ULTIME – Italia-Polonia sarà di fatto uno spareggio per quanto riguarda il primo posto del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Nicolò Barella sarà confermato a centrocampo, mentre resta in dubbio Alessandro Bastoni (QUI le probabili formazioni). Nello stesso girone anche Olanda e Bosnia, che anche questa sera si sfideranno sperando in un pareggio in Italia-Polonia. Tra gli olandesi, Frank de Boer lancia Stefan de Vrij titolare al centro della difesa viste le assenze, inoltre, di Virgil Van Dijk, Nathan Aké e Matthijs de Ligt.