Sanchez, il CT del Cile: «Alexis in forma, ha fatto un atto simbolico»

Sanchez è partito in direzione Nazionale per le prossime due sfide del Cile contro Perù e Venezuela, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ne ha parlato il CT Berizzo

STA BENE − In conferenza stampa, il CT del Cile Eduardo Berizzo si esprime su Sanchez, che ha presenziato alla cerimonia dei Giochi Panamericani: «Abbiamo lavorato e poi è partito per un atto simbolico, un evento molto importante per noi, ma che non comporterà preoccupanti novità sulla formazione. È un vantaggio che ora abbia minuti nelle gambe. Prima dell’ultima uscita non aveva svolto alcuna attività, ha effettuato controlli medici, ora è in forma».