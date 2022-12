Cristiano Ronaldo… E due! Fuori dai titolari anche per Marocco-Portogallo

Proprio come già accaduto agli ottavi di finale contro la Svizzera (6-1), Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina anche nella gara di oggi contro il Marocco per i quarti di finale del Mondiale. Al suo posto ancora Goncalo Ramos.

…E DUE! – Sempre più in declino la carriera di Cristiano Ronaldo, che ormai ha perso il suo status di leader anche nel Portogallo. Sono infatti da poco state comunicate le formazioni ufficiali della gara contro il Marocco, valevole per i quarti di finale del Mondiale. CR7 sarà nuovamente in panchina come già accaduto anche agli ottavi contro la Svizzera. Dentro al suo posto il ventunenne Goncalo Ramos, che contro gli elvetici ha stupito tutti mettendo a segno una tripletta.