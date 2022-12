Pomigliano-Inter Women (1-2): il tabellino della 12ª giornata di Serie A Femminile

Pomigliano-Inter Women termina 1-2 (vedi report). Nella partita valida per la 12ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Comunale di Palma Campania (NA), la squadra di Guarino guadagna una vittoria e tre punti in classifica. Le nerazzurre passano in vantaggio, e poi al raddoppio, grazie alla doppietta di Chawinga. Poi sul finale subiscono un gol dal Pomigliano, che accorcia le distanze. Di seguito il tabellino di Pomigliano-Inter Women in Serie A Femminile.

Pomigliano-Inter Women – Tabellino

1 POMIGLIANO – INTER 2

Marcatrici: Chawinga (I) al 53′ e al 76′, Martinez (P) al 90+4′.

POMIGLIANO (4-3-1-2): 1 Cetinja; 16 Rizza, 2 Apicella, 5 Passeri, 3 Fusini (6 Rabot dall’84’); 8 Gallazzi, 28 Ferrario (19 Sangaré dall’84’), 21 Di Giammarino (9 Amorim Dias dal 58′); 10 Taty (30 Battelani dal 68′); 7 Corelli (33 Novellino dal 58′), 20 Martinez.

A disposizione: 29 Ferro, 11 Chiara, 18 Rocco, 44 Miotto.

Coach: Carlo Sanchez.

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini (13 Merlo dal 61′); 20 Simonetti; 18 Pandini (15 Dragoni dal 75′), 5 Karchouni (8 Brustia dal 90′); 6 Santi (34 Mihashi dal 61′), 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.

A disposizione: 32 Belli, 38 Tornaghi, 7 Marinelli, 19 Alborghetti, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Ludo e Marco Giudice della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale: Edoardo Panici della sezione di Aprilia.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 34′, Mihashi (I) al 68′, Dragoni (I) al 90+1′, van der Gragt (I) al 90+5′. Recupero: 5′ (ST).