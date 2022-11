Belgio-Marocco, Martinez cambia tutto! Ecco la scelta su Lukaku: le formazioni ufficiali

Belgio-Marocco scenderanno in campo oggi alle 14:00 per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale in Qatar. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con la scelta di Roberto Martinez su Romelu Lukaku.

LE SCELTE – Romelu Lukaku convocato e presente in panchina in Belgio-Marocco. Questa è la notizia più importante che i tifosi dell’Inter si aspettavano. L’attaccante sarà a disposizione della sua Nazionale a partire già da questa partita, da capire quanti minuti avrà a disposizione. Roberto Martinez, intanto, rivoluziona la formazione del Belgio schierando per la prima volta in assoluto la difesa a quattro. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre oggi in campo alle 14.

BELGIO-MAROCCO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana; E. Hazard, De Bruyne, T. Hazard; Batshuayi.

Panchina: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Tielemans, Lukaku, Carrasco, Mertens, Trossard, Dendoncker, Vanaken, De Ketelaere, Openda, Doku, Debast.

Allenatore: Roberto Martinez

Marocco (4-3-3): Bonou; Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, Boufal, En Nesyri.

Panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Chair, Aboukhlal, Ezzalzouili, El Yamiq, Dari, Cheddira, El Khanouss, Benoun, Attiat-Allah, Jabrane.

Allenatore: Hoalid Regragui