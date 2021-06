Portogallo-Francia, pari spettacolo! Benzema replica a Cristiano Ronaldo

Portogallo-Francia finisce 2-2, così come Germania-Ungheria (vedi articolo), e definisce la classifica del Gruppo F. Sono i transalpini a chiudere primi, coi tedeschi secondi e i campioni in carica terzi.

PARTITA MEMORABILE – Grande spettacolo a Budapest, dove Portogallo e Francia pareggiano 2-2. Partita bellissima con infiniti cambi di risultato e classifica, dove Cristiano Ronaldo e Karim Benzema si rispondono a vicenda con due doppiette. Alla mezz’ora il primo di tre rigori, per un’uscita a vuoto di Hugo Lloris che prende in pieno col pugno la testa di Danilo Pereira. Dal dischetto l’attaccante della Juventus spiazza il portiere avversario. Proprio al 45′ però l’arbitro Antonio Mateu Lahoz si inventa un altro rigore, per contatto presunto fra Nélson Semedo e Kylian Mbappé che il VAR non toglie inspiegabilmente. È Benzema qui a trasformare, col suo primo gol agli Europei. Al secondo minuto della ripresa lo stesso Benzema, su grande assist di Paul Pogba, incrocia per la doppietta. Qui l’assistente segnala fuorigioco, ma non c’è e il VAR convalida. Al 60′ altro rigore, per fallo di mano di Jules Koundé su cross di Cristiano Ronaldo: pareggia quest’ultimo. Poi c’è il tempo per un gran destro di Pogba che Rui Patricio manda sul palo. Passano sia Portogallo e Francia, con i Bleus primi.