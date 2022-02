Onana regolarmente in campo: l’Egitto di Salah tra Camerun e finale

André Onana, nuovo portiere dell’Inter, sarà regolarmente in campo questa sera nella semifinale tra il Camerun e l’Egitto di Mohamed Salah. Che il Liverpool aspetta in vista della sfida di Champions League contro l’Inter.

ULTIMO OSTACOLO – Per André Onana e il suo Camerun c’è solo un ostacolo verso la finale di Coppa d’Africa: l’Egitto di Mohamed Salah. Il nuovo portiere dell’Inter sarà regolarmente in campo nella sfida delle ore 20.00 di questa sera, dove la vincitrice affronterà il Senegal. Due sfide che interessano anche i nerazzurri, non solo per osservare le prestazioni del portiere camerunese, ma anche quelle del giocatore simbolo dell’Egitto e di Sadio Mané, pedine fondamentali del Liverpool che tra due settimane affronterà l’Inter in Champions League.