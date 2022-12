Martinez: «Belgio, Lukaku insostituibile. Ha fatto qualcosa di incredibile»

Roberto Martinez, ex CT del Belgio, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, criticato a seguito dell’eliminazione dei Diavoli Rossi.

Queste le parole su El Larguero, programma di Cadena Ser, da parte di Roberto Martinez, ex CT del Belgio, sull’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. «Nella nostra squadra, come in qualsiasi altra, ci sono giocatori che non possono essere sostituiti, e Lukaku è uno di loro – si legge su CadenaSer.com –. È il capocannoniere nella storia della Nazionale. Ha fatto qualcosa di incredibile. Poter essere in campo dopo il doppio infortunio che ha avuto con il suo club. Ci ha dato 45 minuti di Croazia e cinque chiare opportunità per segnare e sarebbe stato l’ingresso perfetto per Romelu nella Coppa del Mondo e nella squadra».