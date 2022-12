FOTO – L’Inter tifa per l’Argentina e per Lautaro Martinez nella Finalissima

L’Inter mostra il proprio supporto per l’Argentina e in particolare per l’unico interista rimasto in gara, ovvero Lautaro Martinez.

VAMOS TORO – Con queste parole, l’Inter dimostra il proprio affetto a Lautaro Martinez, ultimo interista rimasto ai Mondiali che domenica prenderà parte alla Finalissima contro la Francia. Il club nerazzurro ha pubblicato un post sul proprio account Instagram schierandosi con la Nazionale Albiceleste.

Ecco il post pubblicato dall’Inter sul proprio account Instagram.