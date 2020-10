Marocco-Congo termina con un pareggio. Hakimi in campo...

Marocco-Congo termina con un pareggio. Hakimi in campo per 72′

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Marocco e Congo erano impegnate questa sera in amichevole. Le due Nazionali hanno dato vita a una partita interessante ed equilibrata. Achraf Hakimi, gioiello dell’Inter, ha giocato per 72 minuti prima di essere sostituito, a pochi giorni al derby contro il Milan

NIENTE RIPOSO – E’ appena terminata l’amichevole tra Marocco e Congo. Achraf Hakimi è stato impegnato per 72 minuti nel ruolo di esterno alto a destra nel 4-2-3-1. Inizia bene la partita per la sua Nazionale grazie a Mazraoui che porta in vantaggio i suoi su assist di El Arabi. Nella ripresa, però, il Congo reagisce e trova il pareggio Wissa al 60esimo minuto.