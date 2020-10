Bolivia-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez in attacco

Bolivia-Argentina si sfideranno tra pochissimo per la partita valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale. Il CT Scaloni ha deciso di puntare su Lautaro Martinez in attacco. La punta dell’Inter viene schierata dunque dal primo minuto. A suo supporto agiranno Messi e Ocampo. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori

VERSO I MONDIALI – Bolivia e Argentina si sfidano per le qualificazioni i prossimi Mondiali. Lautaro è stato scelto da Scaloni per guidare l’attacco. In difesa si nota anche Martinez Quarta, nuovo acquisto della Fiorentina. Di seguito le formazioni.

Bolivia: Lampe; Torres, Carrasco, Valverde, Sagredo; Wayar, Castro, Cardozo, Chumacero; Martins, Saucedo. Allenatore: Farias.

Argentina: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios; Ocampos, Messi, Lautaro Martínez. Allenatore: Scaloni.