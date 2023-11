Italia-Macedonia del Nord, staffetta tra Barella e Frattesi? L’Inter in campo

L’Italia si appresta ad affrontare la Macedonia all’Olimpico di Roma per provare a vincere e archiviare la qualificazione agli europei. Barella e Frattesi si giocano una maglia da titolare: ma quanta Inter ci sarà in campo?

I PRECEDENTI – L’ultima volta che l’Italia ha affrontato la Macedonia in casa è stata decisamente drammatica. Alla guida degli azzurri c’era Roberto Mancini e in palio c’era la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. La partita finì con una vittoria dei macedoni e la conseguente eliminazione dell’Italia dalle qualificazioni e, quindi, la non partecipazione ai mondiali. Adesso la musica è cambiata, a guidare la nazionale azzurra c’è il tecnico neo campione d’Italia Luciano Spalletti, che in poche gare alla guida dell’Italia si è trovato in una situazione molto delicata. Vincere domani per qualificarsi agli europei. Diversi giocatori dell’Inter impiegati in questa sfida.

I NERAZZURRI – Domani tra i titolari dell’Italia ci saranno diversi giocatori dell’Inter. La difesa si tinge di nerazzurro con Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Ballottaggio in mezzo al campo tra Nicolò Barella e Davide Frattesi, proprio come accade spesso a Simone Inzaghi con l’Inter. In ogni caso saranno pronti alla staffetta i due centrocampisti nerazzurri. A formare un intero reparto completamente sponda Inter, ci doveva essere anche Alessandro Bastoni. Vittima di un brutto infortunio che lo terrà ai box per diverso tempo, è dovuto rientrare in anticipo a Milano. Sarà dunque un esame importante per i calciatori nerazzurri, provati ancora una volta a dare un forte segnale di maturità e affidabilità anche in campo con la nazionale.