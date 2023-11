Lobotka fa tremare Mazzarri! Paura con la Slovacchia: le sue condizioni

Lobotka durante la partita di qualificazioni a Euro2024 tra Slovacchia e Islanda è rimasto per terra per un paio di minuti a causa di un problema alla caviglia. Walter Mazzarri e Napoli in apprensione per le sue condizioni, a sedici giorni dalla sfida con l’Inter in campionato.

PAURA IN NAZIONALE – Stanislav Lobotka è rimasto a terra per qualche minuto dopo aver subito un infortunio a primo impatto serio. Il centrocampista del Napoli all’83’ della sfida tra Slovacchia e Islanda ha accusato un problema alla caviglia a seguito di un contrasto aereo, avendo appoggiato male la caviglia. Immediato l’ingresso dello staff medico della su nazionale per sincerarsi delle sue condizioni. Dopo un paio di minuto, però, il gioco è ripreso e il centrocampista del Napoli non è stato sostituito, continuando a giocare. Momenti di paura per Walter Mazzarri e il suo staff, a sedici giorni dalla sfida contro l’Inter in campionato. Le sue condizioni saranno comunque valutate nei prossimi giorni per escludere ogni problema.