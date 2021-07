Inter in nazionale: tutti i numeri dei 9 (+1) agli Europei, 8 gol e 2 campioni

Gli Europei sono finiti ieri, con la finale Italia-Inghilterra che ha dato il trofeo agli Azzurri (vedi articolo). Sono stati nove i giocatori dell’Inter impegnati, ai quali si è aggiunto Calhanoglu (266′ in tre partite con la Turchia ai gironi) ufficializzato dopo la fine della sua esperienza. Ecco il resoconto nel dettaglio, sono ben otto i gol in 2199 minuti per i tesserati dell’Inter agli Europei, con Barella e Bastoni campioni!



EUROPEI UEFA EURO 2020 – GLI IMPEGNI DEI GIOCATORI DELL’INTER

NICOLÒ BARELLA – Turchia-Italia 0-3 venerdì 11 giugno, 90 minuti; Italia-Svizzera 3-0 mercoledì 16 giugno, 87 minuti; Italia-Galles 1-0 domenica 20 giugno ore 18, 0 minuti; Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0) sabato 26 giugno, 67 minuti; Belgio-Italia 1-2 venerdì 2 luglio, 90 minuti e 1 gol; Italia-Spagna 5-3 dopo i tiri di rigore (1-1) martedì 6 giugno, 85 minuti; Italia-Inghilterra 4-3 dopo i tiri di rigore (1-1) domenica 11 luglio, 54 minuti. Totale: 473 minuti su 6 presenze e 1 gol

ALESSANDRO BASTONI – Turchia-Italia 0-3 venerdì 11 giugno, 0 minuti; Italia-Svizzera 3-0 mercoledì 16 giugno, 0 minuti; Italia-Galles 1-0 domenica 20 giugno ore 18, 90 minuti; Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0) sabato 26 giugno, 0 minuti; Belgio-Italia 1-2 venerdì 2 luglio, 0 minuti; Italia-Spagna 5-3 dopo i tiri di rigore (1-1) martedì 6 giugno, 0 minuti; Italia-Inghilterra domenica 11 luglio, 0 minuti. Totale: 90 minuti su 1 presenza

MARCELO BROZOVIC – Inghilterra-Croazia 1-0 domenica 13 giugno, 70 minuti; Croazia-Repubblica Ceca 1-1 venerdì 18 giugno, 3 minuti; Croazia-Scozia 3-1 martedì 22 giugno, 90 minuti; Croazia-Spagna 3-5 dopo i tempi supplementari (3-3) lunedì 28 giugno, 120 minuti. Totale: 283 minuti su 4 presenze

IVAN PERISIC – Inghilterra-Croazia 1-0 domenica 13 giugno, 90 minuti; Croazia-Repubblica Ceca 1-1 venerdì 18 giugno, 90 minuti e 1 gol; Croazia-Scozia 3-1 martedì 22 giugno, 81 minuti e 1 gol; Croazia-Spagna 3-5 dopo i tempi supplementari (3-3) lunedì 28 giugno, 0 minuti. Totale: 261 minuti e 2 gol su 3 presenze

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Ucraina 3-2 domenica 13 giugno, 90 minuti; Olanda-Austria 2-0 giovedì 17 giugno, 90 minuti; Macedonia del Nord-Olanda 0-3 lunedì 21 giugno, 45 minuti; Olanda-Repubblica Ceca 0-2 domenica 27 giugno, 90 minuti. Totale: 315 minuti su 4 presenze

CHRISTIAN ERIKSEN – Danimarca-Finlandia 0-1 sabato 12 giugno, 43 minuti. Totale: 43 minuti su 1 presenza

VALENTINO LAZARO – Austria-Macedonia del Nord 3-1 domenica 13 giugno, 0 minuti; Olanda-Austria 2-0 giovedì 17 giugno, 20 minuti; Ucraina-Austria 0-1 lunedì 21 giugno, 0 minuti; Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0) sabato 26 giugno, 0 minuti. Totale: 20 minuti su 1 presenza

ROMELU LUKAKU – Belgio-Russia 3-0 sabato 12 giugno, 90 minuti e 2 gol; Danimarca-Belgio 1-2 giovedì 17 giugno, 90 minuti; Finlandia-Belgio 0-2 lunedì 21 giugno, 84 minuti e 1 gol; Belgio-Portogallo 1-0 domenica 27 giugno, 90 minuti; Belgio-Italia 1-2 venerdì 2 luglio, 90 minuti e 1 gol. Totale: 444 minuti con 4 gol su 5 presenze

MILAN SKRINIAR – Polonia-Slovacchia 1-2 lunedì 14 giugno, 90 minuti e 1 gol; Svezia-Slovacchia 1-0 venerdì 18 giugno, 90 minuti; Slovacchia-Spagna 0-5 mercoledì 23 giugno, 90 minuti. Totale: 270 minuti e 1 gol su 3 presenze