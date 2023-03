Inter in nazionale: Italia senza Barella ma con gli altri, Dzeko dubbio

Domenica con qualche dubbio per i giocatori dell’Inter convocati in nazionale. Finiscono Dzeko (in bilico perché non al meglio) e l’Italia, senza più Barella ma con Acerbi e Darmian possibili titolari.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 26 MARZO 2023



FRANCESCO ACERBI, MATTEO DARMIAN – Malta-Italia (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo C) ore 20.45 a Ta’ Qali, Malta

EDIN DZEKO – Slovacchia-Bosnia (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo J) ore 20.45 a Bratislava, Slovacchia