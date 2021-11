Dzeko ancora a parte, dubbio Finlandia: colloquio con il CT

Edin Dzeko continua ad allenarsi a parte nel ritiro della Bosnia, dopo il problema muscolare che lo ha costretto a uscire nel derby Milan-Inter. Secondo il portale bosniaco sportsport.ba, l’attaccante resta in dubbio per la gara di domani contro la Finlandia.

BRUTTE NOTIZIE – Resta in apprensione la Bosnia, che domani giocherà una sfida importantissima contro la Finlandia per la lotta al secondo posto nel girone che vorrebbe dire playoff per il Mondiale. Una sfida che la nazionale balcanica rischia di dover giocare senza il suo top player e capitano Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter oggi si è ancora allenato a parte e non è chiaro se riuscirà a giocare dal primo minuto o anche solo uno scampolo di partita. Programma speciale per lui nella seduta odierna, con tanto di colloquio con il CT Petev. Domani il test decisivo per capire le sue condizioni.