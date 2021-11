Pistocchi: «Insigne, pronto un grande ingaggio». Ma non all’Inter

Secondo quanto rivelato da Maurizio Pistocchi attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Lorenzo Insigne sarebbe deciso a non accettare l’offerta del Napoli. Per il giocatore, infatti, sarebbe pronto un grande ingaggio. Non all’Inter, bensì in Canada.

NUOVA AVVENTURA – Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Lorenzo Insigne al Napoli. Il capitano dei partenopei, infatti, non è propenso ad accettare l’offerta contrattuale del suo attuale club. Ma nemmeno dell’Inter, interessata a metterlo sotto contratto. Secondo Maurizio Pistocchi, infatti, sarebbe particolare la scelta del numero 24 del Napoli: «Oggi il nome di cui si parla è quello di Lorenzo Insigne, che sembra deciso a non proseguire la sua carriera con la maglia azzurra, ma a sposare un progetto targato Canada. A Toronto sarebbero infatti pronti a offrirgli un grande contratto e questa può essere la scelta del giocatore».