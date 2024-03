Dumfries, buone notizie per l’Inter da Olanda-Scozia

Per l’Inter, da Olanda-Scozia, arrivano buone notizie sul fronte Denzel Dumfries: l’esterno nerazzurro, infatti, partirà soltanto dalla panchina.

DALLA PANCHINA – Riposo per Denzel Dumfries in Olanda-Scozia, quantomeno dal primo minuto. Una buona notizia per l’Inter, che proprio dalla nazionale Oranje ha già visto tornare l’infortunato Stefan de Vrij. In ogni caso resta da capire se Dumfries sarà utilizzato a gara in corso. Un’ipotesi non remota, dal momento che, appunto, si tratta di un test amichevole.