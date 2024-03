Deschamps: «Thuram? Progressi all’Inter! Ora più punta centrale»

PROGRESSI − Marcus Thuram ora si trova in Nazionale. A parlare dell’attaccante dell’Inter il CT della Francia Didier Deschamps: «Il suo anno non è ancora finito, ma cambiando squadra ora ha un posto da titolare fisso, come attaccante centrale. Doveva ambientarsi in modo efficiente. Evidentemente ha fatto passi avanti, in Italia, anche da noi, rispetto a quando è arrivato. I giocatori offensivi vengono giudicati in base alla loro efficacia, attraverso i gol che segnano e che fanno segnare. Ha fatto molti progressi in questo senso».